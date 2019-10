Tanti movimenti in entrata per il calciomercato Juventus: un attaccante è in arrivo dalla Cina, ma ha anche un passato in Italia molto glorioso.

Stephan El Shaarawy è un nuovo obiettivo di calciomercato Juventus per gennaio: il ragazzo classe 1992 oggi è in Cina, allo Shanghai Shenua, ma sembra avere nostalgia dell’Italia. I bianconeri si stanno facendo avanti per avere informazioni riguardo al ritorno del Faraone che ha un passato al Milan ed alla Roma, oltre che al Genoa. Ritorno di fiamma dopo la convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini?

Calciomercato Juventus, El Shaarawy nome caldo

Al momento il pensiero di Fabio Paratici è quello di provare a portare il ragazzo in Italia già a gennaio ma non sarà affatto semplice per tanti motivi. Uno su tutti? L’ingaggio del ragazzo che oggi percepisce è molto alto ed in Cina glielo garantirebbero.

Alla Juve difficilmente sarà un titolare ma, allo stesso tempo, non sarà facile strapparlo nella finestra di gennaio: se ne riparlerà a giugno 2020 ma soprattutto sarà interessante capire se in estate potrà partire a parametro zero, se non arriverà un rinnovo da parte della compagine asiatica.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK