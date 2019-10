Fabian Ruiz alla Juventus è un vero e proprio pallino di calciomercato da parte di Maurizio Sarri. Il tecnico vorrebbe soffiare il giocatore al Napoli.

Maurizio Sarri vuole portare alla Juventus un suo vecchio pupillo e ci proverà fino all’ultimo anche se oggi al Napoli è ancora un vero e proprio punto fermo del centrocampo ed Ancelotti ha dimostrato di voler puntare su di lui: stiamo parlando di Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz alla Juventus, calciomercato: i dettagli

Non sarà semplice strappare ai partenopei il ragazzo per due semplici ed intuitivi motivazioni: la prima è il fatto che difficilmente gli azzurri di Aurelio De Laurentiis andranno a rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto.

Già questo potrebbe bastare ma noi ce ne aggiungiamo anche un’altra: il ragazzo non è in vendita. Partirà, se mai dovesse farlo, all’estero e per una cifra davvero monstre, dai 50 milioni in su.

La rivalità sportiva, inoltre, rende tutto immancabilmente più difficile e per questo motivo non sarà semplice, ma Sarri forte del rapporto con il giocatore proverà a fare un tentativo fino all’ultimo minuto.

