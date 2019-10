Genoa Milan diretta streaming, dove vedere la partita online

Dove vedere Genoa Milan in streaming online e diretta tv: info utili sulla partita dei rossoneri, la trasmettono su Sky o Dazn? Giampaolo in bilico.

La partita Genoa Milan, anticipo di questa nuova giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky al canale 2019, ma soltanto per tutti coloro che hanno attivato la promozione DAZN1. Per tutti gli altri, invece, ci sarà la possibilità di vedere online in streaming la gara dei rossoneri su DAZN. Queste, in sintesi, sono tutte le info utili su come guardare la partita in diretta tv e streaming online 100% legale.

Genoa Milan diretta streaming online: come vedere la partita in diretta tv?

Marco Giampaolo è sempre più vicino all’esonero. Nonostante le parole del tecnico del Milan siano particolarmente rassicuranti, o provano ad esserlo, i tifosi dei rossoneri sono molto preoccupati per il futuro della panchina dei milanesi.

Una campagna acquisti composta da giovani, un’età media della rosa davvero bassissima e l’inesperienza di alcuni calciatori hanno fatto sì che l’avvio di quest’annata, l’ennesima con una rivoluzione di mezzo, sia un totale disastro.

Piatek non è più quello dell’anno scorso, inoltre, il che rende tutto immancabilmente più difficile. In tutto questo un Cutrone di riserva sarebbe servito parecchio ma si è deciso di cederlo in Premier League dove per altro non sta facendo bene dopo un avvio incoraggiante.

