Genoa Milan video gol highlights: immagini e sintesi della partita

Video gol Genoa Milan: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Non è stata una partita semplice per i rossoneri e di certo, anche in caso di vittoria, per Marco Giampaolo il rischio esonero non sarebbe stato senz’altro comunque scacciato del tutto. Una partita del genere ha consegnato una formazione rossonera che senz’altro ha mostrato qualche idea di gioco interessante, ma basterà per arrivare a fine campionato?

Genoa Milan video gol highlights: sintesi partita

Date un’occhiata ai video highlights di Genoa Milan e guardate i gol: la sintesi la potete infatti trovare al link in alto. I rossoneri adesso dovranno necessariamente rimettersi in carreggiata così come gli uomini di Andreazzoli che, nonostante una più che discreta campagna acquisti estiva, non è ancora riuscito a trovare la quadra.

Schone, inoltre, fino ad adesso non ha rispettato le aspettative generali e, per questo motivo, possiamo considerarlo rimandato. Da lui tutti si aspettano molto, molto di più.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK