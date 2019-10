L’infortunio di Giorgio Chiellini alla Juventus ha creato non poco scompiglio in difesa. De Ligt ora se la sta cavando, ma quando torna il capitano?

L’infortunio di Giorgio Chiellini, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, ha creato non pochi problemi in questi mesi alla Juventus. Il difensore centrale, nonché capitano dei bianconeri, era una presenza fondamentale non solo dal punto di vista tattico ma anche e soprattutto mentale e psicologico. Oggi sono arrivati aggiornamenti importanti riguardo al suo rientro: quando tornerà in campo?

Chiellini infortunio, Juventus: quando torna? Aggiornamenti

Arrivano news importanti riguardo al futuro di Giorgio Chiellini alla Juve: il suo recupero dell’infortunio, infatti, sta procedendo nel migliore dei modi, nei tempi previsti. Come abbiamo potuto vedere contro il Bayer Leverkusen, infatti, il capitano della Vecchia Signora porta ancora le stampelle ma il ginocchio risponde bene alle terapie.

Il suo rientro è previsto quindi tra circa 4 mesi e mezzo, ma per ritrovare il vero e roccioso centrale di difesa della Juve e dell’Italia dovremo attendere la prossima stagione.

Le partite di quest’annata in cui rientrerà in campo saranno di rodaggio e poco altro. Insomma, per ritrovare il vero “Chiello” dovremmo attendere la prossima stagione che sarà probabilmente anche l’ultima da calciatore per una delle ultime bandiere del calcio italiano.

