Infortunio Diawara, stagione finita per il calciatore della Roma?

Infortunio Diawara, stagione finita per il calciatore della Roma?

L‘infortunio Diawara preoccupa i dirigenti della Roma, visto che il calciatore è uscito con le lacrime agli occhi dopo un duro colpo al ginocchio. Il rischio è che oggi si possa essere chiusa la sua stagione, visto che si potrebbe trattare di un brutto infortunio al ginocchio. La sensazione ce l’ha avuta da subito il ragazzo che è scoppiato in lacrime per il dolore ma anche per il dispiacere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK