Infortunio Pisacane, come sta? Maran: “E’ svenuto”

L’infortunio di Pisacane spaventa il calcio italiano. Il calciatore del Cagliari viene spinto da Nikola Kalinic verso Robin Olsen.

Siamo nei minuti finali di Roma Cagliari, sul risultato di 1-1. La palla viene messa dentro dalla destra, Edin Dzeko la spizza e Nikola Kalinic spinge vistosamente Pisacane andando a segnare il gol. Rolando Maran ha specificato a Sky Sport: “Il fallo mi pare evidente. Pisacane è svenuto sul campo, per fortuna si è ripreso negli spogliatoi”.

L’infortunio di Pisacane fa discutere. I calciatori della Roma sono furioso per come è stato annullato il gol di Nikola Kalinic, questo perché non è stato chiaro l’atteggiamento dell’arbitro. Questi ha dovuto prima prendersi cura del calciatore e poi ha annullato la rete.

