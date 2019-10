Inter Juventus diretta streaming, dove vedere la partita online

Dove vedere Inter Juventus in streaming online e diretta tv: tutte le info per potere seguire la partita dello stadio San Siro.

Inter Juventus sarà il big match della settima giornata di Serie A. I bianconeri vanno a far visita alla capolista, che ha conquistato sei vittorie su sei in questo avvio di campionato. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 e a San Siro sarà una notte dalle grandi emozioni.

Inter Juventus diretta streaming online: dove vedere la partita

Inter Juventus sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, più precisamente sui canali Sky Sport e Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire il derby d’Italia anche attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Quindi la partita sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, che permette di seguire la Serie A in programma su Sky e quindi anche il posticipo di stasera.

Insomma, Inter Juventus sarà davvero un qualcosa di imperdibile. La sfida a distanza tra Conte e Sarri sta per avere il giudizio del campo. E probabilmente una fetta di scudetto si giocherà nel match di oggi. Lo spettacolo appare un qualcosa di a dir poco garantito e assicurato.

