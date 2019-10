Pagelle inter Juventus: tutti i voti della partita di San Siro, che ha calato il sipario sulla settima giornata di Serie A 2019/2020.

Inter Juventus ha chiuso la settima giornata di Serie A. A San Siro è andato in scena un match attesissimo e che ha detto molto sulla forza di due delle big di questo campionato. Ecco le pagelle della sfida tra meneghini e piemontesi:

Handanovic 6

Godin 5,5

(dal 54′ Bastoni 6)

De Vrij 5,5

Skriniar 5,5

D’Ambrosio 6,5

Barella 6

Brozovic 6

Sensi 6

(33′ Vecino 6,5)

Asamoah 6

Lautaro Martinez 7

Lukaku 5,5

Pagelle Inter Juventus ci portano ora ad analizzare i voti della squadra di Maurizio Sarri:

Szczesny 6

Cuadrado 6

Bonucci 6,5

De Ligt 6

Alex Sandro 6

Khedira 6

(dal 61′ Bentancur 6)

Pjanic 6,5

Matuidi 6

Bernardeschi 5,5

(dal 61′ Higuain 7)

Dybala 7

Cristiano Ronaldo 6,5

Pagelle Inter Juventus, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Inter Juventus ci portano ad analizzare le prestazioni ad alcuni singoli. Sarri ha azzeccato la mossa Dybala. L’argentino è stato tra i migliori in campo e non solo per il gol realizzato nei primissimi minuti. Ancora meglio il connazionale Higuain, che risulta decisivo. Bene anche Cristiano Ronaldo, per quanto al portoghese sia mancata la giocata decisiva e che spaccasse la partita. Illuminante Pjanic. Il bosniaco è davvero in condizioni fisiche scintillanti. In difesa Bonucci ha dato sicurezza a tutto il reparto.

In casa nerazzurra il migliore è stato Lautaro Martinez. L’argentino sembra sempre più leader. Hanno deluso i centrocampisti. Frenato da un problema fisico Sensi, ci aspettava qualcosa di più da Barella e Brozovic. Qualcosa da rivedere anche nel reparto arretrato, dove è mancato un po’ di ordine e di personalità.

