Durante Inter Juve 1-2 all’intervallo, poco prima del tunnel, è scattata una piccola rissa che ha creato scintille: che cosa è successo? Bonucci racconta.

Ha voluto riportare tutto alla normalità Leonardo Bonucci dopo Inter Juve 1-2: in zona mista, ai microfoni di Calciomercato.it, infatti, il capitano dei bianconeri ha voluto rispondere riguardo all’accenno di rissa che si è verificato durante l’intervallo, vicino al tunnel, tra qualche componente dei bianconeri e qualcuno dei nerazzurri: ecco le parole del difensore centrale poco dopo il derby d’Italia.

Rissa intervallo, Inter Juve: Bonucci svela tutto

Il capitano della Vecchia Signora, che ieri sera è sceso come sempre in campo in coppia con De Ligt, ha voluto subito smorzare i toni, a differenza dei profili social della Juve, dicendo che questi piccoli screzi possono assolutamente capitare in una partita del genere dove non ci sono soltanto in palio i 3 punti per la classifica, ma anche molto, molto altro.

Insomma, il nervosismo è sembrato assolutamente normale sia da una parte sia dall’altra, almeno secondo le parole dell’ex centrale del Bari, prodotto del settore giovanile proprio dell’attuale squadra allenata da Antonio Conte.

La prova messa in campo durante Inter Juve, da parte della squadra della Continassa, però, secondo il suo pensiero, è stata davvero importante soprattutto dal punto di vista della maturità, la quale ha fatto certamente la differenza.

La rissa intervallo, dunque, è stata derubricata a semplice screzio normale in queste gare.

