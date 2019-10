Kante è un nome che rimane ed è ancora in orbita Juventus. i bianconeri però dovranno vedersela ancora una volta con la concorrenza del Real.

La pausa per le nazionali può riaccendere alcune voci di mercato. In casa Juventus si pensa a possibili colpi per il futuro. Un nome caldo potrebbe essere quello di Kanté, che sembra essere in uscita dal Chelsea. Il centrocampista francese sarebbe un acquisto di altissimo livello e Paratici starebbe valutando la fattibilità dell’operazione con la società londinese.

Kante alla Juventus, Calciomercato: è sfida con il Real

Kanté sarebbe una richiesta esplicita di Maurizio Sarri, che lo ha allenato la passata stagione in terra inglese. Il transalpino sarebbe probabilmente l’innesto giusto per completare e rinforzare la mediana dei bianconeri. Fisicità, intelligenza tattica e capacità di recuperare palloni: queste le principali caratteristiche del classe 1991, pilastro anche della nazionale francese.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Real Madrid farebbe sul serio per il mediano francese. Quest’ultimo sarebbe ritenuto l’ideale per sostituire Casemiro. Il brasiliano infatti potrebbe lasciare i Blancos nella prossima sessione estiva di mercato per cercare fortuna altrove. Florentino Perez sarebbe dunque pronto a recapitare un’offerta faraonica al Chelsea, che potrebbe definitivamente vacillare. Il contratto di Kanté scadrà nel giugno 2023 e quindi la proposta dovrà essere di altissimo livello. E la Juventus? Paratici sarebbe studiando la strategia giusta e la mossa per far saltare il banco. Con il Real Madrid potrà essere una vera e propria lotta di mercato. Non solo Pogba ed Eriksen, ma anche Kanté.

