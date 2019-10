Sarri ha parlato a Sky nel post partita di Inter Juvents 1-2: ecco le parole dell’allenatore dei bianconeri dopo il match vinto a San Siro.

Sarri ha parlato a Sky dopo Inter Juventus, match vinto dai bianconeri grazie ai gol di Dybala e Higuain. Inutile il momentaneo pari su calcio di rigore di Lautaro Martinez. L’allenatore dei bianconeri ha analizzato l’andamento della partita: “Abbiamo fatto una prestazione di personalità e carattere. Abbiamo approcciato bene e abbiamo meritato di vincere“.

Sarri, Inter Juventus: le parole del tecnico dei bianconeri

Sarri ha elogiato l’azione del gol vittoria, sottolineando la qualità e la lucidità nel palleggio dei suoi giocatori. L’allenatore della Vecchia Signora ha poi sottolineato come ci siano ancora dei margini di crescita: “Secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento. Dobbiamo andare a trovarli piano piano, perché in questo momento non siamo ancora al 100%. Poi ovvio che la squadra riesca a fare risultato anche grazie alle sue individualità“. Il tecnico dei bianconeri ha poi parlato dell’adattamento di de Ligt, soffermandosi sul fatto che l’olandese abbia delle potenzialità enormi: “Sta avendo ancora delle difficoltà. L’infortunio di Chiellini ci ha costretto a velocizzare il suo inserimento, ma il ragazzo si sta impegnando tantissimo“, ha detto Maurizio Sarri.

