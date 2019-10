Calciomercato Juventus e Inter: il vice Lukaku arriva da Torino

Intreccio di calciomercato Juventus ed Inter: i nerazzurri di Antonio Conte hanno trovato il vice Lukaku, ma arriva dalla Torino bianconera. Ecco chi è.

Incredibile suggestione di calciomercato Juventus ed Inter che, se fosse confermata, avrebbe del clamoroso a dir poco: i nerazzurri di Antonio Conte hanno trovato il vice-Lukaku a Torino tra le fila dei bianconeri. Mario Mandzukic, infatti, è l’obiettivo numero uno per la sessione di gennaio. Il croato è pronto a fare le valige ma a rimanere in Serie A?

Calciomercato Juventus e Inter, Mandzukic vice Lukaku?

Al momento questa rimane solo un’indiscrezione ma l’intreccio di calciomercato Juventus ed Inter è tutto fuorché impossibile: il croato non ha mai smesso di pensare di essere ancora competitivo in campionati importanti.

Per questo motivo ha deciso di rifiutare tutte le offerte provenienti da MLS, Qatar e simili: la Premier League è sempre alla porta ma la Serie A è il campionato in cui è rinato ormai qualche anno fa come giocatore non solo d’area ma anche in grado di sacrificarsi.

L’Inter questo lo sa bene ed al momento vede che in panchina c’è solo Politano che tuttavia non può garantire lo stesso rendimento in quel ruolo di Lukaku poiché hanno caratteristiche diverse.

Marotta è al lavoro per portare Mandzukic ad Appiano Gentile ma nel frattempo vagliano altre ipotesi low cost come Giroud e Matri. L’ex Bayern Monaco, però, sarebbe il top.

