Paulo Dybala al Psg è una delle notizie di calciomercato che si muovono attorno al calciatore argentino della Juventus ormai da troppo tempo.

Sembrava tutto fatto per una sua cessione l’estate scorsa, con il trasferimento al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku bloccato sul più bello da un suo rifiuto. Alla fine è rimasto a Torino e Maurizio Sarri ne ha esaltato le qualità, vedasi per dimostrazione il gol contro l’Inter. Dunque la situazione oggi è radicalmente cambiata.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: è cambiato tutto

Il Psg insiste per Paulo Dybala, lo vorrebbe portare a Parigi nella sessione di calciomercato di gennaio. Giocatore rapido e dotato di una grande tecnica si è un po’ perso dopo un’esplosione che aveva dimostrato come si trattasse di un potenziale crack.

Ancora giovane se mette la testa a posto e crede in sé stesso ha ancora tempo per raggiungere i più grandi. Vederlo al fianco di Cristiano Ronaldo è uno spettacolo per gli occhi, lo dimostra il gol annullato al portoghese per fuorigioco millimetrico. Il Psg bussa, ma come riporta TuttoJuve la Juventus ora risponde picche.

La magia contro l’Inter

