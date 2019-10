Juventus, da panchinaro a chiave tattica: la metamorfosi di Dybala

Tridente pesante: è questa la nuova idea tattica del tecnico della Juventus Maurizio Sarri. E la chiave potrebbe essere proprio Paulo Dybala.

La partita vinta contro l’Inter potrebbe rappresentare una svolta tattica in casa Juventus. Maurizio Sarri starebbe infatti pensando al tridente pesante, composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Paulo Dybala. E la chiave potrebbe essere proprio l’argentino.

Juventus, si pensa al tridente pesante: ecco la chiave

Infatti, come visto nella partita di domenica sera, l’ex Palermo dovrebbe giocare da trequartista. La Joya quindi dovrebbe tornare a svolgere quel lavoro che a suo tempo gli chiedeva Massimiliano Allegri, ossia tornare in fase difensiva e dare un contributo in copertura. Questo compito di Dybala servirebbe per potere liberare in zona offensiva sia CR7 che il Pipita.

Eppure soltanto qualche settimana fa il 25enne sembrava essere una sorta di separato in casa a cui veniva concesso pochissimo spazio. Il gol realizzato contro l’Inter potrebbe averlo definitivamente sbloccato, consegnandoli le chiavi del suo futuro. Il suo addio ora appare sempre più improbabile. Le sirene inglesi, rappresentata soprattutto da Manchester United e Tottenham, potrebbero restare tali nel mese di gennaio. Tutto sarebbe rinviato alla prossima estate. Da panchinaro di lusso a risorsa e chiave tattica: la metamorfosi di Dybala potrebbe davvero essere questa. Perché il tridente pesante per Sarri potrebbe essere molto più di un’idea. La parte finale del match contro l’Inter ne è la perfetta testimonianza. E il risultato finale dimostra che può davvero funzionare ed essere un’arma a dir poco letale.

