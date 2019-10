Il futuro di Mario Mandzukic continua ancora a tenere il banco. E l’attaccante croato sarebbe finito nel mirino dell’Inter.

Da titolare con Allegri a esubero con Maurizio Sarri. È stata questa la parabola discendente vissuta da Mario Mandzukic. Il destino del croato è ancora tutto da decidere e da stabilire. Il 33enne è stato vicinissimo al trasferimento in Qatar fino a qualche settimana fa, ma poi è saltato definitivamente tutto, anche per la volontà del calciatore.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: per il croato spunta l’Inter

Mandzukic a questo punto potrebbe lasciare Torino già nel mese di gennaio. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un forte interessamento del Manchester United, che si era fatto vivo già in estate. La Premier League sarebbe senza alcun dubbio una destinazione gradita per il classe 1986. Ma, nei prossimi mesi, potrebbero spuntare nuove piste e nuove possibili destinazioni per lui.

E una vera e propria suggestione potrebbe essere rappresentata dall’ipotesi Inter. I nerazzurri infatti potrebbero essere alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Lukaku. La trattativa appare fin da subito in salita, visti i rapporti non idilliaci tra le due società, in primis tra Paratici e Marotta. Nel mercato però nulla può essere dato per scontato e i colpi di scena sono sempre e comunque possibili e dietro l’angolo. La Juventus, di fronte a un’offerta di 15 milioni di euro, potrebbe cedere Mandzukic. E il 33enne potrebbe clamorosamente rimanere in Serie A. Difficile certo, ma non impossibile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK