Massimiliano Allegri è pronto a ricominciare dopo la fine della sua lunga storia d'amore sulla panchina della Juventus: andrà in Inghilterra, i dettagli.

Dopo mesi in cui è rimasto in disparte, il futuro di Massimiliano Allegri torna nuovamente ad essere sui campi da calcio. L’ex allenatore della Juventus, pluricampione d’Italia con i bianconeri, dovrebbe ripartire dal Manchester United: l’Inghilterra lo attende dal prossimo giugno.

Allegri al Manchester United: dopo la Juventus vola in Inghilterra

Nelle sue conferenze stampa ha sempre dichiarato che avrebbe sempre dovuto imparare l’inglese, perchè non si sa mai nella vita. Forse aveva ragione, ma avrà tutto il tempo per apprendere almeno le basi di questa nuova lingua per lui.

Il Manchester United è pronto a salutare Solskjaer a fine stagione ed a prendere il tecnico toscano che ha un importante appeal internazionale, forte del fatto che sia riuscito negli ultimi anni a conquistare due finali di Champions League.

Allo stesso tempo, però, il tecnico dei toscani dovrà superare qualche avversario, sebbene sia lui al momento il grande favorito per il futuro della panchina dello United in Premier League.

