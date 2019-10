Calciomercato Juventus, due terzini per Sarri a gennaio

Calciomercato Juventus: a gennaio Maurizio Sarri ha chiesto due terzini per poter sopperire agli infortuni di De Sciglio e Danilo. Due ipotesi sul piatto.

La Juventus ha la necessità di coprire due buchi importanti sulle fasce: Sarri, infatti, sostanzialmente da tutto il campionato, ha sempre avuto un grave problema sugli esterni bassi di difesa. Mattia De Sciglio, dopo un avvio promettente, si è infortunato e ne avrà ancora per un po’.

La stessa sorte è toccata a Danilo i cui tempi di recupero sembrano essere tutto sommato ridotti rispetto alle aspettative iniziali. Ecco allora che due nomi vengono messi sul piatto.

Calciomercato Juventus, Gayà e Grimaldo per Sarri

Il primo nome di calciomercato Juventus, stando alle ultime news e rumors, è quello di José Gaya, di proprietà del Valencia: il 24enne, da quando la società spagnola ha acquistato Jaume Costa, prodotto del settore giovanile del Barcellona, ha trovato poco spazio. Il problema? Una clausola da 100 milioni di euro.

Il secondo nome è quello di Alejandro Grimaldo, esterno basso di difesa che Sarri conosce molto bene dal momento che il ragazzo è già stato seguito dal Napoli quando il tecnico toscano lo allenava.

I due hanno senz’altro dei prezzi elevati, ma il tecnico bianconero potrebbe sfruttare il fatto che non stanno vivendo, mettiamola così, la loro miglior stagione in carriera per provare a strappare uno sconto. La coperta in difesa, del resto, è sempre corta.

