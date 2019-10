Lo sfogo di Gianluigi Buffon alla Juventus e sulla Nazionale non è passato di certo inosservato: il portiere si sente ancora competitivo, il messaggio.

Il messaggio è piuttosto chiaro ed è chiaramente rivolto non solo a Maurizio Sarri, suo allenatore alla Juventus, ma anche e soprattutto a Roberto Mancini per quanto concerne la Nazionale: nella sua Italia, in cui per anni è stato capitano e leader indiscusso dello spogliatoio, vuole ancora essere protagonista. Le sue parole durante l’evento che l’ha ufficialmente nominato ambasciatore ONU per quanto riguarda il World Food Program.

Juventus, Buffon lancia un messaggio a Mancini e Sarri

Si definisce in ottima salute e, soprattutto, ancora un giocatore in attività. Questo, in buona sostanza, è il succo del suo discorso. Insomma, nonostante un anno difficile al Psg, il portiere è tornato in Italia riducendosi non poco lo stipendio (è il secondo meno pagato dell’intera Juventus, con 1,8 milioni di euro all’anno).

Per questo motivo vuole tornare in Nazionale, dal momento che pensa potrebbe essere ancora utile: vuole fare l’ultima partita in Nazionale ed il messaggio è chiaro. Prima di appendere gli scarpini al chiodo questo è il suo ultimo sogno.

