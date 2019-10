Matuidi ha preso le difese di Rabiot, al centro di critiche e di clamorose voci di mercato. Ecco le parole del centrocampista della Juventus.

Rabiot è senza alcun dubbio una delle poche note negative di questo bel momento che sta vivendo la Juventus, che, grazie alla vittoria sul campo dell’Inter, è balzata in vetta alla classifica. Il francese è persino al centro di clamorose e incredibili voci di mercato, che lo vorrebbero lontano da Torino. A difenderlo però è stato il suo connazionale e compagno di squadra Matuidi.

Juventus, le parole di Matuidi su Rabiot

“Trovo ingiuste e del tutto fuori luogo le critiche ad Adrien. Non dimentichiamoci che non ha giocato per i 6 mesi della seconda parte dello scorso campionato. Io posso solo dire che dal suo arrivo ha lavorato tanto e si è concentrato sulla Juve. Credo che sia molto difficile lasciare un campionato che conosci bene per andare in uno nuovo. Darà il suo contributo. Io ne sono sicuro. Non ha avuto lo spazio che sperava“, queste le parole di Matuidi su Rabiot.

Una difesa strenua e convinta quella del transalpino, che è convinto del valore e delle capacità del suo compagno di squadra. Ora non resta che attendere quello che accadrà dopo la sosta. Rabiot deve assolutamente mettere in mostra le sue qualità, che non possono essere messe in discussione. Il francese avrà molto probabilmente un alleato d’eccezione. Ma d’altronde potrebbe anche essere questa la forza della Juventus, ossia l’importanza del gruppo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK