Alvaro sembra essersi già totalmente dimenticato della sua avventura alla Juventus. Ecco cosa ha detto l’attaccante spagnolo.

27 gol in in 93 presenze. Basterebbero i numeri per descrivere l’importanza dell’avventura di Alvaro Morata in maglia bianconera. Due stagioni importantissime quelle vissute a Torino dallo spagnolo, che ha culminato il tutto con due scudetti e due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. E in più quella finale di Champions League contro il Barcellona, arrivata anche grazie al suol gol in semifinale contro il Real Madrid.

Morata, che stoccata alla Juventus: ecco le sue parole

Morata però sembra aver dimenticato le grandi emozioni e i trionfi ottenuti con addosso la maglia bianconera. Infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del noto media spagnolo ‘Marca’, il 26enne ha dichiarato: “Arrivare all’Atletico Madrid è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata nella mia carriera. Spero davvero di restare qui a lungo“. Insomma, nessun riferimento alla Juventus, che non sembra esser più nei pensieri del buon Alvaro.

Eppure i tifosi della Vecchia Signora lo ricordano ancora con amore ed entusiasmo, soprattutto per la sua grinta, la sua determinazione e la sua voglia di gettare sempre e comunque il cuore oltre l’ostacolo. Probabilmente queste sono state soltanto dichiarazioni di circostanza, ma molti tifosi juventini avranno senza alcun dubbio storto il naso. Morata resterà comunque nella storia del club piemontese. I suoi gol non possono essere cancellati.

