Paul Pogba è un nome che accende i sogni della Juventus e dei suoi tifosi. E a gennaio potrebbe arrivare una clamorosa svolta.

Pogback. È intorno a questo gioco di parole che continua a ruotare il mercato della Juventus. Infatti il ritorno di Paul Pogba in quel di Torino è un’idea che non è mai tramontata e che anzi è più viva che mai. E il mese di gennaio potrebbe portare a una svolta decisa nella trattativa.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: svolta vicina?

L’idea continuerebbe a stuzzicare e non poco il centrocampista francese, che non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Manchester United, in scadenza nel 2021. A favorire la Juventus sarebbero però alcune voci arrivate dalla Spagna. Il Real Madrid infatti si sarebbe ritirato dalla corsa per Pogba, puntando tutto su Kanté del Chelsea, anch’egli tra l’altro un obiettivo della Juventus. Insomma, la concorrente principale pare essersi defilata e i bianconeri potrebbero davvero avere via libera.

Ed ecco che, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a gennaio i contatti tra i due club potrebbero riallacciarsi. D’altronde nella trattativa potrebbero essere inserite alcune contropartite. Emre Can, Perin, Rugani e Mandzukic i nomi più probabili. Insomma, il Pogback potrebbe diventare realtà. A gennaio i primi approcci di un piano che potrebbe completarsi la prossima estate. I tifosi bianconeri possono iniziare a sognare a occhi aperti. Paul Pogba potrebbe riprendersi la Vecchia Signora.

