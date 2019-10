Calciomercato Juve, terzino del Chelsea in arrivo: i dettagli

Calciomercato Juve, le ultimissime news sull’acquisto di un terzino: si guarda in casa del Chelsea, arriverà a breve un’offerta, i dettagli.

Si guarda in casa Chelsea: la Juventus segue con molto interesse Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano classe 1994 di proprietà dei Blues che ha avuto un passato anche tra le fila della Roma dove di fatto è esploso. Le ultime news di calciomercato parlano di un’offerta importante per cercare di sopperire ad un buco importante in difesa.

Calciomercato Juve, Sarri vuole un suo ex terzino

L’offerta è già pronta e probabilmente arriverà già nel calciomercato di gennaio: la Juve proverà a strappare il ragazzo dalle fila del Chelsea. Sarri, come sappiamo, lo ha già allenato durante la sua breve esperienza londinese e ne è rimasto estasiato.

I contemporanei infortuni di De Sciglio e Danilo non gli fanno dormire sonni tranquilli e, proprio per questo, bisognerà trovare necessariamente una soluzione, soprattutto perchè dall’altra parte Alex Sandro è di fatto da solo.

L’unica alternativa nel ruolo di esterno basso di difesa è un adattato Matuidi che, tuttavia, nonostante le buone prove da quella parte, palesa necessariamente tutti i suoi limiti da centrocampista centrale.

Insomma, a breve è attesa un’offerta della società di Corso Galileo Ferraris per questo giovane ragazzo che, tra l’altro, quest’anno sta continuando a trovare spazio. 6 presenze tra Premier League e Supercoppa UEFA.

La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe aumentare soprattutto per il fatto che alla Roma spettano ancora circa 9 milioni di euro legati ai bonus e raggiungimento obiettivi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK