Calciomercato Juventus, ESCLUSIVA: preso Emerson Palmieri per gennaio!

Il calciomercato della Juventus si scalda anche se siamo ancora a metà ottobre. Gennaio è lontano mai bianconeri pensano a migliorarsi ancora.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione pare che Emerson Palmieri sia davvero a un passo. Il terzino italo-brasiliano è da molto nel mirino della società, ancor più oggi che c’è Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea, a fare da sponsor per un suo approdo a Torino.

Il nome di Emerson Palmieri è in prima fila per il calciomercato Juventus di gennaio. Terzino di grande personalità andrebbe a colmare quella che è una lacuna nella squadra bianconera. Manca infatti un sostituto di Alex Sandro nonostante la duttilità di Mattia De Sciglio.

Questo acquisto potrebbe permettere ai bianconeri di regalarsi un calciatore di livello e in grado di fare la differenza. Staremo a vedere se davvero arriverà l’affare come la nostra redazione ha raccolto nelle ultime ore.

