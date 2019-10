Il calciomercato Juventus ha ancora un nome tra i protagonisti, stavolta si parla di Gonzalo Higuain che in estate è stato sul punto di partire e che ora è protagonista.

Ne ha parlato il padre Jorge a Olè che ha aperto le porte a una partenza futura: “Ha ancora due anni di contratto con la Juventus, ma va detto che non ha mai chiuso le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti lì. La mia famiglia prova affetto per quel club”.

Calciomercato Juventus, Jorge Higuain: “Il Pipita al River se…”

Il padre di Higuain aggiunge per il calciomercato Juventus: “Come padre vorrei che tornasse in Argentina. Non mi sento in grado di chiedere a loro però di tornare visto che vivono negli Stati Uniti e in Europa in condizioni migliori”.

