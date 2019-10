Calciomercato Juventus, Paratici guarda la Germania: c’è l’offerta

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha deciso di guardare la Nazionale della Germania per poter portare in bianconero un baby fenomeno: arriva l’offerta?

C’è davvero la fila per Kai Havertz del Bayer Leverkusen: il giocatore, che oggi è arrivato in nazionale della Germania, è seguito parecchio dalla Juventus che sta pensando di presentare un’offerta importante ai tedeschi militanti in Bundesliga per poterlo strappare ai tedeschi. Il dettagli sulla possibile trattativa, con Fabio Paratici che è pronto a strappare il giocatore oggi in nazionale alla corte di Low.

Calciomercato Juventus, Havertz in bianconero: c’è l’offerta

Maurizio Sarri è pronto ad abbracciare il giovane fenomeno classe 1999 il cui talento oggi è letteralmente venuto fuori all’improvviso. Il tecnico bianconero ha avuto l’opportunità di vederlo molto da vicino durante la sfida di Champions League vinta proprio dalla Vecchia Signora.

Alla vigilia della sfida l’allenatore ha esaltato le qualità del ragazzo, ma durante la partita, a dire il vero, non ha entusiasmato. Havertz, però, ha deciso di lasciare il Bayer Leverkusen a fine stagione, ma dove andrà?

Il Real Madrid è il primo club della lista, mentre dietro dei Blancos ci sono parecchi clu che si inseguono: dal Bayern Monaco alla Juventus, fino al Psg ed il Manchester United.

