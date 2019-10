Emre Can attacca Sarri e la Juventus: “Non sono felice”

Emre Can continua a fare polemica sull’esclusione dalla lista Champions League della Juventus. Staremo a vedere come andrà avanti la sua carriera.

Il tedesco ha parlato alla fine dell’amichevole contro l’Argentina come riportato da Tuttosport: “Non sto giocando molto come l’anno scorso, ma avrò le mie chance. Facendo bene mi ritaglierò il mio spazio. Al momento non sono felice. Sicuramente però mi impegnerò“.

Emre Can ha parlato anche della sua chiamata in nazionale: “Sono davvero molto grato a Loew che mi ha convocato anche se non gioco tanto. Mi ha dato una chance importante“. Ieri sera poi il calciatore è stato tra i migliori.

Addirittura ha completato 32 passaggi su 32 fatti, con il 100% di successo nel passaggio. Giocatore di grande temperamento tornerà sicuramente utile a Maurizio Sarri.

