Eriksen alla Juventus, le ultime news di calciomercato su questo affare lo vogliono particolarmente lontano dai bianconeri: cos’è successo?

Il Real Madrid vuole a tutti i costi Eriksen del Tottenham: Juventus, stai attenta, i Blancos vogliono soffiare il giocatore che è in scadenza di contratto con gli Hotspur. Il piano di Zidane è molto chiaro, adesso starà a Fabio Paratici provare a ritornare in corsa.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: ballano 30 miloni

Il danese che è in scadenza del contratto con gli Hotspur è l’oggetto del desiderio di calciomercato di moltissime compagini e, per questo motivo, la Juve non ha ancora preparato la sua offerta ufficiale: al contrario del Real Madrid, infatti, che ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro già per gennaio, la Vecchia Signora non si è mossa.

La trattativa, tuttavia, rimane in alto mare e, per questo motivo, non è ancora ufficiale nulla. Il ragazzo nel frattempo sta continuando a giocare ma allo stesso tempo il Real ha necessità di trovare un rinforzo in questa posizione, dopo aver di fatto allontanato Pogba e van de Beek.

Non solo Juve e Real Madrid: c’è anche l’Inter che si è messa in lista per arrivare al giocatore di 27 anni di proprietà degli inglesi. Staremo a vedere che cosa accadrà.

