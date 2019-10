Juventus, Bentancur l’uomo in più per Sarri: cambiamento impressionante

Bentancur sta diventando l’uomo in più di questa Juventus, con Maurizio Sarri che l’ha capito e cercherà di valorizzarlo al meglio: il suo cambiamento.

Rodrigo Bentancur potrebbe, nel corso delle settimane, cercare di trovare sempre più spazio all’interno delle rotazioni di Maurizio Sarri. Il centrocampista classe 1997, infatti, è diventato con il passare delle settimane sempre più poliedrico ed in grado di ricoprire più ruoli in sostanzialmente tutta la mediana e non solo. Il suo cambiamento è importantissimo.

Juventus, Bentancur tuttofare: Sarri crede in lui

Il ragazzo, infatti, impegnato adesso con la sua Nazionale, è in grado di giocare in moltissimi ruoli nella Juventus: può essere un vice-Pjanic in cabina di regia, ma allo stesso tempo può essere una vera e propria mezzala nel 4-3-3.

Quest’anno, però, è stato anche lanciato come trequartista che è in grado di fare da collante tra attacco e centrocampo nel 4-3-1-2. Non è da escludere che anche in un ipotetico 4-3-2-1, l’albero di Natale, possa trovare la sua collocazione più avanti, in coppia con qualcun’altro come trequartista.

Insomma il suo cambiamento è stato davvero importante ed è un segnale che fa la differenza: Maurizio Sarri crede fortemente in lui.

