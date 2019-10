Il gol di Higuain della Juventus all’Inter durante il derby d’Italia era già preparato e studiato in allenamento? Il video mostra tutto.

Maurizio Sarri, lo sappiamo, è davvero maniacale in tutto quello che fa, soprattutto in allenamento dove prova e riprova gli schemi che verranno poi sviluppati in partita. Nella giornata di oggi è stato pubblicato su Twitter un video in cui i bianconeri stavano provando in allenamento quello che, di fatto, è stato il gol di Gonzalo Higuain in Inter Juventus.

Gol Higuain, Inter Juventus: video allenamento

Il goal di Higuain contro l’Inter è stata una fitta serie di ben 24 passaggi che, come possiamo vedere da questo video girato in allenamento, sono molto simili a quelli che i giocatori bianconeri hanno effettuato contro i nerazzurri.

Il tutto, poi, si conclude con la finalizzazione del Pipita che parte in verticale, stoppa e mette in rete un tiro potente e preciso. Nulla, quindi, è mai lasciato al caso dal punto di vista tattico e non solo. Questo dimostra, ancora una volta, che quando in allenamento il tutto riesce per il meglio anche in partita tutto è più semplice.

