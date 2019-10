Bonucci: “Ogni tanto sono l’unico italiano della Juventus”

Vuoi o non vuoi le parole di Leonardo Bonucci a volte creano polemica. Ed è così che ne è scoppiata una nelle ultime ore con il calciatore che ha parlato in conferenza stampa in attesa che si scenda in campo per Italia Grecia.

Il capitano della Juventus, vista l’assenza prolungata di Giorgio Chiellini, ha specificato: “Sono l’unico italiano alla Juventus ogni tanto”. Una battuta che potrebbe non essere piaciuta ad alcuni, ma da qui a montarne un caso.

