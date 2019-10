Higuain può partire? Il calciomercato della Juventus sta vivendo delle fasi alterne con delle possibilità importanti in vista del futuro.

Il Pipita è tornato a segnare e a sognare, ma non può dimenticare la scorsa stagione quando fu sbolognato in fretta e in furia. Ora tutto è calmo, ma non è da escludere che presto possa accadere qualcosa di importante in vista del futuro.

Calciomercato Juventus, Higuain può partire?

La partenza di Gonzalo Higuain può essere un punto importante del calciomercato della Juventus che però spera di trattenerlo. Attenzione però, perché il padre del calciatore argentino ha specificato che vorrebbe vedere il Pipita tornare in Argentina per giocare con la maglia del River Plate.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK