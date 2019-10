De Ligt si sta ancora inserendo all’interno dei piani tattici della Juventus. Ad elogiarlo però è stato il suo connazionale Van der Sar.

“Si sta ancora inserendo, ma ha grandissime qualità”. Con queste parole, rilasciate nel post Inter Juventus, Maurizio Sarri ha descritto il momento che sta vivendo de Ligt. Il difensore olandese ha infatti ancora qualche difficoltà di adattamento, dovute all’approdo in un altro campionato. Le qualità del 20enne non possono però certo essere messe in dubbio e in discussione.

Juventus, Van der Sar incoraggia de Ligt

D’altronde le stesse difficoltà le ha avute a suo tempo Edwin Van der Sar, ex portiere dei bianconeri e della nazionale olandese. L’ex estremo ha voluto lodare e incoraggiare de Ligt: “Ha la mentalità di chi si vuole sempre migliorare. Ha la fame di Cristiano Ronaldo. E io il portoghese lo conosco bene, perché c’ho giocato insieme a Manchester United. De Ligt ha fatto cose molto importanti all’Ajax. Ora in Italia deve imparare una lingua nuova e conoscere nuovi compagni. L’infortunio di Chiellini l’ha sicuramente aiutato a entrare subito in squadra, ma gli ha dato anche molta pressione in più“.

Insomma, Van der Sar sembra aver capito perfettamente quali sono i problemi che sta vivendo il difensore della Juventus. De Ligt però, secondo l’ex estremo difensore, ha tutta le carte in regola per riuscire a imporsi. Il campo e il tempo daranno le risposte, ma il parere è di quelli che contano e che non possono non essere considerati. E chissà che per il 20enne non possa rappresentare una spinta e una motivazione in più.

