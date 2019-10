Juventus, giorno di riposo in più per Higuain

Maurizio Sarri ha deciso di concedere un giorno di riposo in più a Gonzalo Higuain: ecco i motivi della scelta del tecnico bianconero.

Gonzalo Higuain è stato il grande protagonista della notte magica di San Siro. L‘argentino ha realizzato il gol che ha permesso alla Juventus di piegare l’Inter di Antonio Conte. Ed è forse anche per questo che Maurizio Sarri ha concesso una sorta di regalo all’attaccante argentino.

Juventus, giorno di riposo in più per Higuain

Higuain infatti non si è unito ai compagni di squadra per gli allenamenti svoltisi nella giornata di ieri. Il bomber ex Napoli e Chelsea ha cominciato ad allenarsi solo oggi, avendo chiesto all’allenatore dei piemontesi un giorno di riposo in più. Permesso concesso? Naturalmente sì. D’altronde non poteva che essere così dopo le splendide performance delle ultime partite.

L’argentino si è definitivamente ripreso la Juventus ed è pronta a caricarsela ancor di più sulle spalle. Il buon Gonzalo tra l’altro dovrebbe tornare a essere titolare nel match contro il Bologna, data anche l’assenza di Dybala. Quest’ultimo infatti è partito per l’Argentina per essere titolare nell’amichevole giocata contro la Germania. I bianconeri puntano su Higuain. E Higuain è più pronto è carico che mai.

Daniela Devecchi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK