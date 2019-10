Il caso Rabiot continua a tenere banco in casa Juventus. Il francese però potrebbe essere usato come pedina di scambio in una trattativa.

Il caso Rabiot continua a tenere banco in casa Juventus. Il francese sembra essere scontento a causa del poco utilizzo e del poco spazio che gli sta concedendo Maurizio Sarri in questo primo scorcio di stagione. Ed ecco che l’addio già a gennaio non sarebbe poi così impossibile e improbabile. I bianconeri a questo punto potrebbero persino decidere di utilizzare il centrocampista transalpino come vera e propria pedina di scambio in un’importante trattativa in entrata.

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: il francese come pedina di scambio?

Tutto potrebbe ruotare attorno al futuro di Christian Eriksen. Il danese è infatti da tempo un pallino di Paratici, che farebbe follie pur di riuscirlo a portarlo a Torino. La Juventus però deve fare i conti con la fortissima concorrenza del Real Madrid. Ma ecco che la Vecchia Signora potrebbe giocarsi la carta Rabiot.

L’ex Psg potrebbe diventare un’arma per convincere il Tottenham e per superare i Blancos nella corsa a uno dei giocatori più ambiti dai top club europei. Da grande colpo a pedina di scambio: questa la parabola a dir poco discendente del buon Adrien. Ma, si sa, nel calcio tutto è possibile. E chissà che in Premier League il 24enne transalpino non possa riuscire a imporsi e a esplodere definitivamente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK