Daniele Rugani sta trovando pochissimo spazio in questa prima parte di stagione. Ed è per questo che il difensore medita l’addio.

Poco spazio per Daniele Rugani in questo avvio di stagione. Maurizio Sarri sta concedendo poche chance al difensore al difensore classe 1994. Quest’ultimo infatti quasi sempre si è dovuto accomodare in panchina o addirittura in tribuna. Tutto questo nonostante l’infortunio di Giorgio Chiellini, che avrebbe potuto, quantomeno sulla carta, offrirgli qualche possibilità in più. Ed è per questo che l’ex Empoli potrebbe anche pensare di lasciare la Juventus già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: addio a gennaio?

L’obiettivo di Rugani è quello di rientrare nel giro della Nazionale, in modo da poter ottenere la tanto ambita convocazione agli Europei. Per farlo però è necessario giocare con continuità. Roma e Zenit San Pietroburgo sembrano essere, almeno per ora, le squadre più quotate per l’acquisto del 25enne difensore. I giallorossi ci avevano pensato già la scorsa estate, senza però che il tutto si trasformasse in qualcosa di concreto. Discorso diverso per i russi, che potrebbero gettare le basi per un’offerta economica importante. Insomma, il futuro del centrale potrebbe essere lontano dalla Juventus. D’altronde di spazio a Torino per lui sembra essercene ben poco.

Daniela Devecchi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK