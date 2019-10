Dominik Szoboszlai è da tempo in orbita Juventus. A parlare del suo futuro è stato direttamente l’agente del centrocampista del Salisburgo.

Dominik Szoboszlai è un nome che è da tempo sul taccuino della dirigenza della Juventus. Il centrocampista ungherese è un pilastro del Salisburgo e il suo prezzo è in costante e continua ascesa. Sul classe 2000, oltre ai bianconeri, ci sono altre squadre di Serie A, come la Lazio e il Napoli.

Szoboszlai alla Juventus, Calciomercato: le parole dell’agente

A parlare di Szoboszlai è stato il suo procuratore Matyas Esterhazy. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Difficile prevedere cosa potrà accadere in futuro. In estate ci sono state tante voci che lo hanno accosto a club italiani, inglesi e tedeschi. Dominik al momento però ha deciso di pensare solo a fare bene con il Salisburgo. Per questo cerchiamo di non badare ai tanti e continui rumors provenienti da tutta Europa. Non avrebbe senso concentrarsi su questo, perché comunque il futuro porterà nuove risposte“.

Insomma, in questo momento Szoboszlai sembra essere concentrato solo e soltanto sul Salisburgo. Con la maglia degli austriaci l’ungherese potrebbe sbocciare ed esplodere definitivamente. Sul classe 2000 la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. La Juventus, alla ricerca di un rinforzo in mediana, ha tutta l’intenzione di parteciparvi, conscia del fatto che per portarsi a casa il centrocampista servirà uno sforzo economico importante.

