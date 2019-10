Calciomercato Juve, Dybala rinnova? L’indiscrezione da Torino

Calciomercato Juve, Paulo Dybala rinnova il suo contratto? Il rumor arriva direttamente da Torino dove si dice che la Joya possa rimanere in bianconero.

Per parecchie settimane è stato l’indiziato numero uno per la cessione, ma adesso Paulo Dybala è diventato imprescindibile per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri stanno pensando anche al rinnovo, un prolungamento di contratto meritato per l’attaccamento alla maglia ed alla dedizione che, giorno dopo giorno, il ragazzo argentino sta avendo e dimostrando nei confronti di società e tifosi.

Calciomecato Juve, Dybala rinnova: i dettagli

Al momento questo rimane solo un rumor che arriva da Torino, ma una cosa è certa: il desiderio da parte dell’attaccante ex Palermo classe 1993 c’è, così come la Vecchia Signora sta seriamente pensando di farlo tornare al centro del progetto, minuto dopo minuto.

Il suo contratto ad oggi è il scadenza nel 2022 ma la sensazione è che verrà fatto un tentativo per portare a casa un prolungamento che avrebbe il sapore di rivincita dopo un’estate passata ai margini.

Inoltre, fattore non marginale, il Manchester United sembra essersi allontanato, ma potrebbero arrivare altre squadre interessate a lui. Staremo a vedere.

