Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha intenzione di blindare un gioiello che è esploso tra le fila dei bianconeri: rinnovo e cifre importanti.

Da primo nome in uscita nel calciomercato Juventus d’estate a vero e proprio giocatore poliedrico in grado di ricoprire più ruoli e salvare Maurizio Sarri. La storia di Juan Manuel Cuadrado quest’anno è sostanzialmente questa, con l’esterno colombiano che ha semplicemente aspettato la sua occasione per poi esplodere e far compiere un vero e proprio salto di qualità ai bianconeri. Fabio Paratici se ne è accorto ed adesso vuole fargli firmare un rinnovo a cifre importanti.

Calciomercato Juventus, Cuadrado rinnova? I dettagli

Il prolungamento di contratto di Juan Manuel Cuadrado potrebbe tuttavia non essere una semplice formalità: il ragazzo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2020 ma la sensazione è che le parti si accorderanno almeno per un’altra stagione, fino al 2021. Su di lui, però, sono piombate moltissime squadre.

Una su tutte è l’Inter di Antonio Conte, suo grandissimo estimatore, ma difficilmente l’ex Chelsea finirà tra le fila dei nerazzurri. Il Manchester City allora è la pista più calda, soprattutto per la potenza economica che possono sprigionare.

Il costo del suo cartellino e del suo ingaggio, inoltre, tra le fila dei Citizens non sarebbe affatto un peso, ma la Vecchia Signora è casa sua e quindi la prima scelta del ragazzo sarebbe quella di rimanere a Torino, anche se a cifre diverse.

Oggi infatti guadagna 3,5 milioni di euro e vorrebbe arrivare almeno a 5. Paratici gliene offre 4 più bonus e la trattativa riparte.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK