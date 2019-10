La Juventus ha un problema con gli agenti dei suoi calciatori che incidono parecchio sul bilancio della squadra bianconera: i più pagati.

La Juventus, secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, paga parecchio gli agenti dei suoi calciatori. Nei contratti dei giocatori, infatti, sono previste parecchi premi nei confronti dei procuratori dei ragazzi che arrivano oltre a 12 milioni di euro. Ecco quali sono quelli più pagati, anche se il primo, Mino Raiola, era un po’ scontato.

Juventus, agenti calciatori più pagati: Raiola domina

Come sempre al primo posto troviamo Raiola che in estate ha percepito oltre 10,5 milioni di euro per il passaggio di De Ligt alla Juventus, ma dietro di lui troviamo un nome inaspettato: quello della mamma di Rabiot che guadagna 1,4 milioni di euro per il trasferimento del suo ragazzo in bianconero.

Per quanto riguarda gli altri, le cifre sono relativamente più modeste ma comunque importanti: ogni anno infatti la Vecchia Signora dona ai procuratori di Bernardeschi e Mandzukic circa 600mila euro, seguito a ruota da Khedira e Perin con 500mila a testa per i rispettivi agenti.

Più indietro troviamo Bonucci con 400mila e Bentancur a 300mila, mentre Chiellini e Pjaca sono fermi a 250mila circa, mentre De Sciglio 200mila. Questo incide non poco sul bilancio annuale della prima squadra dove bene o male tutti hanno presenti all’interno del contratto questo tipo di clausole.

