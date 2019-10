Marcelo alla Juventus non è un sogno di calciomercato ma una pista che potrebbe infiammarsi da un momento all’altro: Sarri ha preso una decisione.

Il terzino di proprietà del Real Madrid, che qualche estate fa era stato davvero vicinissimo ai bianconeri ai tempi allenati da Massimiliano Allegri, adesso ritorna prepotentemente in mezzo alle ultimissime news di calciomercato Juventus. Lo ha deciso Sarri che vede in lui un vero e proprio leader, ma l’affare non sarà semplice.

Marcelo alla Juventus, calciomercato: Sarri ha deciso

Le ultimissime news di calciomercato Juventus riguardanti Marcelo del Real Madrid parlano di un assalto già nella sessione di gennaio ed il motivo è presto detto: tra le fila dei terzini, infatti, in casa della Vecchia Signora sono piuttosto preoccupati.

A sinistra infatti c’è il solo Alex Sandro, con Matuidi che è un ripiego ma non giocherebbe nel suolo ruolo, mentre a destra De Sciglio e Danilo non garantiscono quell’affidabilità in termini di condizioni fisiche.

Insomma, entrambi sono spesso soggetti ad infortuni, a stop di più o meno lunga data e questo non fa dormire sonni tranquilli il tecnico toscano dei bianconeri che vorrebbe un giocatore d’esperienza ma comunque che non si infortuni tanto spesso.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma la decisione è presto presa. Sarri vuole puntare tutto su di lui per rinforzare il reparto arretrato: ci riuscirà? Staremo a vedere.

