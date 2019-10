Dopo alcune voci riguardo a un possibile addio, Matuidi si è ripreso la Juventus. E ora il francese potrebbe rinnovare il suo contratto.

Un’estate passata con le valigie in mano, ma nel giro di pochi mesi si è prepotentemente ripreso la scena, tornando protagonista assoluto. Blaise Matuidi è un autentico pilastro della Juventus di Maurizio Sarri. E pensare che il centrocampista francese, nella scorsa sessione di mercato, è stato davvero a un passo dall’addio. Ora però le cose si sono ribaltate e la situazione è cambiata radicalmente.

Matuidi resta alla Juventus, Calciomercato: il francese verso il rinnovo

Matuidi infatti ora potrebbe persino restare in quel di Torino. Il contratto del transalpino scadrà nel giugno del 2020, ma le trattative per il rinnovo potrebbero iniziare a breve. D’altronde la volontà di entrambe le parti sembrerebbe spingere verso un accordo in tempi abbastanza rapidi e brevi. L’intenzione della Juventus sembrerebbe essere quello di blindare il classe ’87.

Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, esisterebbe già nel contratto un’opzione per il rinnovo che sarebbe automaticamente esercitabile dal club piemontese. Inoltre quest’ultimo avrebbe già un’intesa di massima con il procuratore di Matuidi, che è Mino Raiola. Insomma, la fumata bianca appare davvero dietro l’angolo. Dalla cessione quasi certa al rinnovo: sarà questa l’incredibile parabola dell’ex Psg? Le sensazioni porterebbero a una risposta positiva. D’altronde sono state le sue prestazioni a convincere. Il 32enne sta davvero vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

