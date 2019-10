La Juventus ha sempre gli occhi puntati su Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo potrebbe quindi fare ritorno ai bianconeri.

Riccardo Orsolini non è più di proprietà della Juventus. I bianconeri però continuano a pensare all’esterno offensivo. Il giocatore si sta facendo valere con la maglia del Bologna e ha come obiettivo quello di ottenere la convocazione in Nazionale per gli Europei del 2020.

Orsolini alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri pensano sempre all’esterno offensivo

Orsolini è stato ceduto a titolo definitivo agli emiliani la scorsa estate, I felsinei hanno infatti deciso di riscattarlo per una cifra vicino ai 15 milioni di euro. Il prezzo del classe ’97 sembra però essere destinato a salire nei prossimi mesi, viste le sue prestazioni convincenti e di alto livello. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, gli uomini mercato della Juventus starebbero seguendo con attenzione il calciatore.

Infatti, come evidenziato dal noto quotidiano sportivo, la Vecchia Signora avrebbe diritto a una sorta di prelazione, per cui basterebbe pareggiare le offerte economiche di altri club. Insomma, Orsolini resta sempre nei piani ed è senza alcun dubbio molto più di un’idea. Tutto però dipenderà da quanto accadrà in questa stagione con la maglia del Bologna. Il futuro di Orsolini dipenderà dal suo rendimento e dai suoi numeri. Mai come in questo caso il destino del calciatore dipende dai propri piedi. Dunque i prossimi mesi saranno a dir poco decisivi. A Torino però già pensano a un possibile ritorno.

