Tonali è un obiettivo importante per la Juventus. Il centrocampista però sarà al centro di una vera e propria asta di mercato.

Sandro Tonali è senza alcun dubbio la stella più ambita in serie A. Sono tantissime le squadre interessante al centrocampista del Brescia, che sta davvero continuando a stupire tutti con le sue prestazioni di altissimo livello. D’altra parte il calciatore anche se giovanissimo ha dato prova di grande talento e di capacità fuori dal comune. Tra le società più quotate per l’acquisto del 19enne ci sono la Juventus e l’Inter. Le due squadre daranno certamente battaglia nella prossima sessione estiva di mercato.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: quale futuro per il centrocampista?

Il rinnovo del contratto di Tonali, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non dovrebbe arrivare. Cellino già si sfrega le mani. Il patron del Brescia sarebbe già pronto a incassare una cifra importante attorno: 40/50 milioni di euro per il suo gioiellino. In estate il classe 2000 era nel mirino della Fiorentina. Ora però sembra molto difficile che i viola possano avvicinarci a certe cifre e partecipare a un’asta che potrebbe vedere protagoniste altre big del panorama europeo, come City, United, Borussia Dortmund e Psg.

Daniela Devecchi

