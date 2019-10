Un no al Real Madrid. Paulo Dybala avrebbe rifiutato il club spagnolo. Le merengues non sarebbero la prima scelta dell’argentino.

Non è facile dire no al Real Madrid. Gli spagnoli infatti sono senza alcun dubbio uno dei club più ambiti sul palcoscenico internazionale. Eppure gli spagnoli non rappresenterebbero la prima scelta per tutti. Questo sarebbe il caso di Paulo Dybala.

Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: l’argentino dice no al Real

Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, la Joya avrebbero detto no alla corte delle merengues. L’argentino preferirebbe trasferirsi o al Psg o al Tottenham. Molto sarebbe comunque legato alla permanenza di Pochettino, connazionale di Dybala, sulla panchina degli Spurs. Potrebbe essere questo a esercitare un maggiore appeal sull’attaccante ex Palermo.

Ovviamente molto dipenderà anche dalla volontà e dalle intenzioni della Juventus. I bianconeri. dopo un’estate tormentata di dubbi e di ipotesi di addio, sembrano aver deciso di puntare ancora una volta su Dybala. E quest’ultimo, dopo un avvio di stagione complicato e difficile, si è ripreso la scena ed è prepotentemente tornato protagonista. Il gol all’Inter ne è la perfetta dimostrazione. Ed ecco che le voci di un passaggio al Psg e al Tottenham potrebbero essere smentite da ciò che nel calcio è da sempre l’unico giudice inopinabile: il campo. Quest’ultimo potrebbe infatti portare la Vecchia Signora a blindare quello che sembra esser tornato un suo gioiello.

