L’infortunio di Douglas Costa è giunto ormai alla fine dei suoi giorni. Il calciatore potrebbe tornare protagonista anche nella sfida Juventus Bologna.

Il calciatore brasiliano si era fermato nel pomeriggio del 14 settembre all’Artemio Franchi di Firenze per un problema muscolare. Ora è tornato in gruppo e durante la sosta per le nazionali sta lavorando per tornare in campo ad ottimi livelli.

Infortunio Douglas Costa, torna in Juventus Bologna?

Vedremo se l’infortunio di Douglas Costa sarà cosa da ricordare coi bianconeri che hanno grande voglia di dare spazio a un calciatore che ha tecnica e grande rapidità nello spazio. Sarà interessante capire se avrà lo stesso spazio.

