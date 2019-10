Joao Santos. agente di Jorginho, non ha escluso un ritorno in Italia del suo assistito. La Juventus resta alla finestra e monitora la situazione.

Jorginho è senza alcun dubbio uno dei pilastri della nuova Italia di Roberto Mancini. Il centrocampista del Chelsea, nel match di ieri contro la Grecia, ha segnato la rete decisiva. che è valsa la qualificazione a Euro 2020. Un gol e una prestazione che potrebbero aver riacceso alcuni interessi di mercato.

Jorginho alla Juventus, Calciomercato: l’agente apre ai bianconeri

Jorginho è da tempo nel mirino della Juventus. L’ex Napoli sarebbe senza alcun dubbio l’innesto giusto per il centrocampo dei bianconeri. A parlare del possibile ritorno in Italia è stato l’agente Joao Santos. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Giocare nel Chelsea lo aiuta molto, perché il calcio inglese è molto intenso. Ha imparato tanti con Sarri e adesso con Lampard. Un ritorno in Italia? Nulla può essere escluso. Nel calciomercato tutto è possibile. La voglia di tornare c’è sempre”.

Insomma, la porta non è stata affatto chiusa. D’altronde Jorginho alla Juventus ritroverebbe Maurizio Sarri, il vero artefice della sua esplosione e consacrazione ai tempi del Napoli. Il suo arrivo però potrebbe essere legato al futuro di Miralem Pjanic. Psg e Barcellona continuano a pensare al bosniaco. I bianconeri però potrebbero aver già individuato il suo sostituto. Non resta quindi che attendere che cosa succederà nei prossimi mesi. Un vero e proprio incastro di centrocampisti potrebbero prendere il via.

