Paul Pogba alla Juventus non sembra più un utopia. Il francese potrebbe tornare a Torino già nella sessione di calciomercato di gennaio.

Secondo Paolo Paganini, noto giornalista della Rai, ha specificato che a gennaio la situazione si può aprire. Ormai la storia d’amore con lo United sembra finita e il calciatore preferirebbe riabbracciare i bianconeri piuttosto che provare l’esperienza in Liga con il Real Madrid.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: “Arriva a gennaio”

Il calciomercato parla di Pogba alla Juventus. L’affare si può chiudere già nella sessione di gennaio visto che il calciatore potrebbe giocare anche in Champions League per il cambio delle regole. Possibile che possa partire invece qualcuno per fargli spazio con Emre Can e Adrien Rabiot tra i protagonisti.

