Infortunio Neymar, un mese di stop per il brasiliano

L’infortunio di Neymar mette in difficoltà il Paris Saint German che sembrava pronto in estate a cedere il calciatore al Barcellona. Il ko è arrivato durante la gara della nazionale del Brasile contro la Nigeria. Dovrà stare fermo almeno per un mese e la sua stagione tormentata va avanti. Vedremo quando tornerà a piena disposizione e se sarà in grado di fare la differenza come ha sempre fatto.

