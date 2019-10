Mariano Isco alla Juventus è sempre un nome di grande attualità. Il calciatore potrebbe dunque scaldare il calciomercato nei prossimi mesi.

Secondo Don Balon per il trequartista del Real Madrid si sarebbe mosso il suo ex compagno Cristiano Ronaldo ora proprio in bianconero. La richiesta dei blancos si aggira attorno ai 55 milioni di euro, con il portoghese che ha avvallato la possibilità di vederlo arrivare a Torino per una cifra importante.

Isco alla Juventus è più di una possibilità Attenzione però perché fino a poche settimane fa era lo stesso Don Balon a sottolineare come Cristiano si fosse opposto alla trattativa. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.

